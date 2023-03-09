İtekle Ali itekle... Davutoğlu'nun yazarından mide bulandıran tavır

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Ali Bayramoğlu, altılı masa kendi seçmenini ikna edememişken, özellikle muhalif gençler arasında Muharrem İnce'ye ilk turda oy verme kampanyası başlatılmışken, altılı masayı itekleyip algı operasyonuna kalkıştı!..

Bayramoğlu'nun yazısının sonundaki, "Esas olan otoriter-popülist Erdoğan iktidarının değişmesidir… Bu bakımdan doğru yoldayız…" cümlesi de mide bulandırdı.

Bayramoğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümleri:

(...)

Akşener’in, muhalif kesimin tüm koz ve aktörlerini devreye sokan geri dönüş formülü, iktidar cephesini bu kez gerçek anlamda tedirgin etmiş olmalıdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zira bütünleşmiş tablo, muhalif seçmenin gözünde muhalefetteki yarıkları kapatmış, “kim seçilmeli, kim seçilebilir” sorularını, ayrışmalarını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca İmamoğlu ve Yavaş’ın hükümet etme formülüne katılımı muhalif bedene “siyasi protein” zerk etmiştir.

Sonuç olarak, ortaya ilk kez muhalefet bakımından bir psikolojik üstünlük hali çıktığı söylenebilir. Güç ve kazanma mesajını içeren bu üstünlük, denk giden yarışı, etkileyebilecek önemli bir veridir.

Sonuçta bu formül ve yarattığı hava Erdoğan’ı yenebilir.

(...)

Esas olan otoriter-popülist Erdoğan iktidarının değişmesidir…

Bu bakımdan doğru yoldayız…