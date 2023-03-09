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Siyaset İtekle Ali itekle... Davutoğlu'nun yazarından mide bulandıran tavır
Siyaset

İtekle Ali itekle... Davutoğlu'nun yazarından mide bulandıran tavır

Akşener'in masayı dağıtıp geri dönmesi, daha önce "genel başkan aday olmaz" diyen Kılıçdaroğlu'nun zorla kendini aday yaptırması, seçildiği takdirde istediği zaman cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını artırması gibi birçok saçmalık, seçmenin altılı masaya olan güvenini iyice zedeledi. Ancak Davutoğlu'nun gazetesinde köşe yazan Ali Bayramoğlu, seçmenin altılı masadan taraf olduğunu ileri sürerek güldüren bir yazı kaleme aldı. Ayrıca Bayramoğlu'nun yazısındaki son cümle mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 12:53:00 -
İtekle Ali itekle... Davutoğlu'nun yazarından mide bulandıran tavır

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Ali Bayramoğlu, altılı masa kendi seçmenini ikna edememişken, özellikle muhalif gençler arasında Muharrem İnce'ye ilk turda oy verme kampanyası başlatılmışken, altılı masayı itekleyip algı operasyonuna kalkıştı!..

Bayramoğlu'nun yazısının sonundaki, "Esas olan otoriter-popülist Erdoğan iktidarının değişmesidir… Bu bakımdan doğru yoldayız…" cümlesi de mide bulandırdı.

Bayramoğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümleri:

(...)

Akşener’in, muhalif kesimin tüm koz ve aktörlerini devreye sokan geri dönüş formülü, iktidar cephesini bu kez gerçek anlamda tedirgin etmiş olmalıdır.
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Zira bütünleşmiş tablo, muhalif seçmenin gözünde muhalefetteki yarıkları kapatmış, “kim seçilmeli, kim seçilebilir” sorularını, ayrışmalarını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca İmamoğlu ve Yavaş’ın hükümet etme formülüne katılımı muhalif bedene “siyasi protein” zerk etmiştir.

Sonuç olarak, ortaya ilk kez muhalefet bakımından bir psikolojik üstünlük hali çıktığı söylenebilir. Güç ve kazanma mesajını içeren bu üstünlük, denk giden yarışı, etkileyebilecek önemli bir veridir.

Sonuçta bu formül ve yarattığı hava Erdoğan’ı yenebilir.

(...)

Esas olan otoriter-popülist Erdoğan iktidarının değişmesidir…

Bu bakımdan doğru yoldayız…

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Biz özel bir birim kurulsun, bakanlık üstü mit ayarı fbi gibi ve bu kripto tüm hainler bertaraf edilsin.

Abdullah

Adam yılların köşe yazarı...  
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