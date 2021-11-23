ITC’den açıklama: Peşmerge Kerkük’ gelirse…

Yeni Akit Ankara

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan Irak'taki hükümet kurma çalışmaları, Türkmenlerin talepleri, Peşmergenin Kerkük'e geri dönüş iddiaları, Kerkük'ün yönetimi ve güvenliğiyle ilgili çözüm önerileri ve terör örgütü PKK tehdidine ilişkin konuştu.

ITC Başkanı Hasan Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak'ta seçim sonuçlarına karşı muhtelif görüşler ve itirazlar, Irak'ı ister istemez bir krize doğru götürdü. Hem seçim yasasında yanlışlar tespit ettik hem de elektronik sistemin tamamen yanlış olduğu için elle sayım sistemini savunduk. Kerkük'ün güvenliği federal güçler tarafından sağlanıyor ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu da Kerkük'te yaşayan başta Türkmen, Arap ve Kürt olmak üzere bütün etnik gruplar için büyük bir güvencedir. IKBY, Şubat 2015'ten Ekim 2017'ye kadar Kerkük'teki petrol kuyularından Bağdat'a tek kuruş göstermeden günlük 400 bin varil petrol ihraç etti. Bugün petrolün varil satış fiyatı 80 dolara yükselince IKBY yeniden Kerkük'ten petrol ihraç etme peşine düştü.” ifadelerini kullandı.

Peşmerge’nin gelişi krize dönüşebilir

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan peşmergenin Kerkük’e gelmesinin krize nheden olabileceğini belirttiği paylaşımında şu sözleri kullandı; “Kerkük'e peşmergenin gelmesi bir krize neden olabilir. Kürt partilerin diğer amacı da Kerkük'te ekonomik rantın yanı sıra siyasi iktidar oluşturmak. Kerkük'te Türkmenlere yönelik 2017 öncesi yaşanan suikast, kaçırma ve şantaj eylemlerine tekrar dönmek istemiyoruz. Irak riskli bir sürece giriyor ve Türkmen bölgelerinde de oynanan oyunlar büyüktür, bunların başında da PKK terörü geliyor. Ama kimse endişelenmesin; tehditler ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz."