İtalya'yı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı! Mafya, usulsüzlük...

Avrupa futbolu, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin İtalyan ve Arnavut mafya gruplarıyla girdiği 'kirli' ilişkileri ve Vedat Muriqi transferinde ortaya çıkan ve yasal olmayan komisyoncuları konuşuyor.

İtalyan La Repubblica'nın ortaya çıkardığı olaya göre Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferindeki usulsüzlüklere ulaşıldı. Bari Cumhuriyet Savcısı, 2018 yılının Kasım ayında Capriati ve Parisi mafya gruplarını hedef aldı ve 'Gico della Guardia di Finanza' operasyonuyla 22 kişiyi tutukladı. Bu hamlenin sonrasında savcılık Sicilya mafyasına bağlı Ndrangheta ve Bari gruplarının arasında yurt dışında bir bahis firmasına yatırım yapmak için ortaklık kurduğu bilgisine ulaştı.

Mailler ortaya çıktı

Ndrangheta ve Bari gruplarının yaptığı anlaşmaya Arnavutluk'ta faaliyet gösteren ve Iglı Tare ile kardeşi Genti Tare'nin sahibi olduğu Top Bast şirketinin de dahil olduğu ortaya çıktı. Ulaşılan bilginin ardından Bari Cumhuriyet Savcısı, Genti Tare ile Bari grubunun lideri Francesco Martiradonna arasındaki maillere ulaştı ve aradaki bağı belgeledi.