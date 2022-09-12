İtalya’yı geçip Almanya’nın ensesine yapışacağız!

Yeni Akit/Ankara

Ev ve mutfak eşyaları sektörü, ilk 5 ayında yüzde 4.5'lik bir büyüme ile 1.42 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatın yüzde 55'ini kapsayan sektörün, gelecek yıl Uzakdoğu'daki lojistik avantajlarını değerlendirerek Avrupa'daki ihracatını artırması hedefleniyor.

İtalya’yı geçip ikinci olacağız

İhracat birim fiyatını 5 dolara çıkarması planlanan sektör, bu seviyeye ulaştığında İtalya'yı geçerek Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alacak.

Bu kapsamda, sektörün buluşma noktası olan Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı gerçekleştirilecek. Türkiye ev ve mutfak ürünleri pazarının önde gelen markalarını ağırlayacak fuar, katılımcı firmalarına yeni pazarlara açılma ve ihracat paylarını artırma fırsatı sunacak.

İhracattaki paylarını artırmayı amaçlıyor

Üretime dayalı yeni ekonomi modellerini destekleyen etkinlik, birçok farklı sektörden üreticileri bir araya getirerek uluslararası ticaretin güçlenmesine katkı sağlayacak. Organizasyon, sürdürülebilir kalkınma ile yerli ve çok uluslu markaların inovasyon ve patentlerini dünyaya tanıtma ve ihracattaki paylarını artırmayı amaçlıyor.

Türkiye'de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturacak.