İtalya'ya 2023 için kötü haber!

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), daha fazla fiyat artışı, uluslararası ticarette yavaşlama ve kısıtlayıcı para politikasının devam edeceği beklentisiyle İtalya ekonomisinin gelecek yıl büyüme tahminini yüzde 1,9’dan 0,4’e düşürdü.

ISTAT'ın İtalya ekonomisi için yılda iki kez yayımlandığı ekonomik görünüm raporunun aralık sayısı çıktı. Buna göre, ISTAT, daha fazla fiyat artışının, uluslararası ticarette yavaşlamanın ve kısıtlayıcı para politikasının devam etmesinin ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturması nedeniyle İtalya ekonomisinin gelecek yıl 0,4 büyüyeceğini öngördü.

Söz konusu raporun hazirandaki sayısında ISTAT, 2023'te İtalyan ekonomisinin yüzde 1,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

ISTAT, haziranda bu sene için yüzde 2,8 olarak tahmin ettiği gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini de ilk üç çeyrekte beklenenden daha güçlü gelen veriler nedeniyle yüzde 3,9'a çıkardı.

İtalyan hükümeti, ekonominin bu yıl yüzde 3,7 ve 2023'te yüzde 0,6 büyümesini öngörüyor.

İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) gelecek yıl GSYH'de "sıfır" büyüme beklerken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) İtalya için yüzde 0,2 büyüme tahmininde bulunuyor.

ISTAT, 2022 için işsizlik oranını yüzde 8,1 olarak beklediğini açıklarken, 2023'te istihdam seviyesindeki artışa rağmen işsizlik oranının yüzde 8,2 olacağı tahmininde bulundu.

Merkez Bankasından hükümete vergi kaçakçılığı uyarısı

Ülkede ekonomik büyümeye ilişkin gelecek yıl tahminleri alarm zillerinin çalmasına yol açarken, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2023 mali bütçesi de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar Birimi Başkanı Fabrizio Balassone, dün parlamentoda yaptığı sunumda, hükümetin 2023 bütçesinde öngördüğü, nakit ödeme limitini 1000 avrodan 5000 avroya çıkartma planı ve 60 avronun altındaki ödemelerde banka kartı (POS) kullanımını reddedenlere ceza öngören düzenlemeyi değiştirmesi durumunda kayıt dışı ekonominin ve vergi kaçakçılığının artacağı uyarısında bulundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki AB-Batı Balkanlar Zirvesi çıkışında gazetecilerin bu konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Başbakan Meloni ise bütçe yasasının ana unsurlarına İtalya Merkez Bankasından herhangi bir önemli eleştiri gelmediğini söyledi.

Diğer yandan, Confindustria Başkanı Carlo Bonomi de Yabancı Basın Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin göreve geldikten sonra çok kısa bir sürede bir bütçe tasarısı hazırladığına dikkati çekerek, "Herkes, gelecek yıl büyümede bir yavaşlama olacağını söylüyor. Büyümeye yönelik müdahaleler talep ediyoruz çünkü büyüme olmadan acil durumla başa çıkacak kaynak yok." dedi.