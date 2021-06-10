İtalyanlardan Şenol Güneş'e büyük ayıp

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak Euro 2020 açılış maçı öncesi, basın toplantısına sinirli geldi.

Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması tecrübeli hocayı oldukça sinirlendirdi.

Şenol Güneş, görevlilere 'ben buraya nasıl geldim' diye tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları esnasında suratının asık olduğu gözlendi. Güneş daha sonra basın toplantısına devam etti.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"İyi futbol oynamak istiyoruz. Ev sahibi İtalya ile başlayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. En genç takımla katılan ekibimizin de kendini göstereceğini düşünüyorum. Euro 96'da ilk maçı 11 Haziran'da oynamıştık ama o açılış maçı değildi. İtalya ile Euro 2000'de 2-1 kaybetmiştik. İtalya karşısında hiç galip gelemedik. İlk galibiyeti almak bizim için gurur verici olacak. Daha önce kendi dönemimde 1-1 beraberlik almıştık"

"Biz favori olarak gelmedik ama..."

"Biz favori olarak gelmedik ama favoriler arasında girmek temennimizdir. 2002 Dünya Kupası'nda ilk maçı Brezilya ile oynamıştık ama yarı finalde yine eşleşmiştik. 26 oyuncumuz da hazır. Keyifli maçlar oynamak ve izlettirmek istiyorum"

"Kora kor oynamalarını istiyorum"

"İtalya'nın çok yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Kağıt üzerinde baktığımızda bizden daha iyi görünüyorlar. Ama saha içerisinde oynanan oyun farklı. Bir Dünya Kupası'na katılamadığı için ortalığın karıştığı bir futbol ülkesi. Ben oyuncularımdan yeteneklerini sahada sergilemelerini istiyorum. Kora kor oynamalarını istiyorum."

"İtalyan futbolunun dünyadaki yerinin farkındayız. Teknik ve taktik açıdan üst seviye bir maç olacak. Chiellini, Bonucci... Kalede Donnarumma. Genç yaşına rağmen oynuyor. Jorginho gibi çok iyi oyuncuları var. Çoğunlukla kendi liglerindeler ve çok başarılılar"

"Kazanırsak grubun dengeleri değişebilir"

"Maç bittiği zaman işimizi yapmanın verdiği mutluluğu, alacağımız puanların da sevincini yaşamak istiyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Takımımız ve oyuncularımız buraya kolay gelmedi, burayı herkesi getirmiyorlar. İlk maçta da akılda kalmak istiyoruz. Futbolumuz ile iz bırakmak istiyoruz. Kazanırsak grubun dengeleri değişebilir"

"Biz tarihi çok seviyoruz ama yarınları kurmadan, geleceği planlamadan başarı yakalayamayız"

"2008'de başarılı sonuçlar aldık, kulüpler bazında zaman zaman başarılı sonuçlar aldık ama yetmez. Biz tarihi çok seviyoruz ama yarınları kurmadan, geleceği planlamadan başarı yakalayamayız. Günler çok çabuk geçiyor. Burada şampiyon olsak bile gruptan çıkamasak bile aynısını söyleyeceğim. Buraya yeni oyuncular katmamız için buradaki oyuncuların performansı çok önemli olacaktır. Burada 2002 Dünya Kupası'ndaki havayı hissediyorum. Bir aile, bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Doğrularda ısrar edip onları sürdürülebilir hale getirdiğimizde çok daha büyük işler yapabiliriz."

"Azerbaycan'da da rakipler deplasmanı hissedebilir"

"İtalya ev sahibi girerken 4 kez ateşimize baktılar. Burada deplasman hissini yaşıyoruz. Azerbaycan'da da rakipler bunu yaşayabilir. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olsun, inşallah bu turnuvayı taşırız. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz. Yarın alacağımız puan ya da puanlar buna katkı yapacaktır" şeklinde konuştu.