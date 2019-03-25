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İtalyanlar Galata için Türkiye’de

Galata, mimarlık alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:43
İtalyanlar Galata için Türkiye’de

Galata, mimarlık alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.



İstanbul’un farklı medeniyetlere kucak açmış tarihi ve turistik bölgesi Galata, mimarlık alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. University of Parma ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek olan “International Urban Design Workshop Urban Facade İstanbul Waterfront” başlıklı etkinliğe başta İtalya olmak üzere yurt dışından çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılacak.



30 Mart’a kadar sürecek etkinliğe ayrıca Sapienza University of Rome, University of Naples Federico II, Department of Architecture University of Florence, Universita degli Studi Mediterranea di Regio Calabria gibi uluslararası üniversite ve kuruluşlar da destek verecek. Türkiye’den ve dünyadan katılımcıların takip edeceği etkinliğin çalıştay konusunu ise tarihi kent dokularının yeni binalarla ikame edildiği İstanbul’daki sorunlar oluşturacak. Atölye etkinliğinde ise Galata ve Beyoğlu sahil bölgelerinin özelinde yaşanan değişimlerve bu değişimin oluşturduğu kültürel etkiler masaya yatırılacak. Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek etkinliğe, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de destekleriyle katkı sağlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:43
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