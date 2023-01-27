İtalyanlar, Fenerbahçe'nin yeni sol bekini resmen duyurdu!

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin transferi için 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.

Fenerbahçe, yeni sol bekini İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Jayden Oosterwolde için Parma ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun transferi için Parma'ya 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek

21 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Haber7.com'a göre; Fenerbahçe'nin, Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Parma Kulübü, Jayden Oosterwolde transferinde sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Maç kadrosuna alınmadı

Parma'da bu sezon 19 maça çıkan Oosterwolde, 1 kez fileleri havalandırdı. Jayden Oosterwolde, Parma’nın yarın Cosenza ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.