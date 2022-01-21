İtalya'nın yaramaz çocuğuna sürpriz davet!
Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'ye İtalya A Milli Takımı'ndan müjde geldi. Balotelli'nin aday kadroya çağrılacağı öğrenildi.
Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'ye İtalya A Milli Takımı'ndan müjde geldi. Balotelli'nin aday kadroya çağrılacağı öğrenildi.
Sezon öncesinde Adana Demirspor'un Monza'dan kadrosuna kattığı Mario Balotelli sergilediği performansla mavi lacivertli taraftarların sevgilisi oldu.
Mavi Şimşekler'de 16 maçta görev alan Balotelli 8 gol 2 asistle takımının yükselişine katkı sağladı.
Her fırsatta hedefinin yeniden milli takım olduğunu belirten İtalyan yıldıza Roberto Mancini'den müjde geldi. Mario Balotelli'nin İtalya'nın aday kadrosuna çağrılacağı öğrenildi.
İtalya Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen ve 14 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki yıldız forvet, 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Polonya maçında görev almıştı.