İtalya’nın hayalet kasabalarına yerleşin üstüne para alın

İtalya’nın güneyinde yer alan kasabalar, tam anlamıyla hayalet şehre dönüştüğü için, canlandırma amaçlı bu uygulamayı getirdiler. Kasabalarını canlandırmak ve nüfusu artırmak isteyen yönetimler, daha önce Mussomeli kasabasında 1 dolar ve 1 euroya evleri satışa çıkarmıştı. Şimdi de bu kasabalara taşınanlara 10 bin dolar, bebek sahibi olanlara da bin dolardan fazla ödeme yapıyorlar.

BORGOMEZZAVALLE’YE GİDİN YATIRIM YAPACAK PARALARI ÇOK

O kasabalardan biri olan sadece 320 nüfusu bulunan Borgomezzavalle’de, bebek sahibi olanlara bin dolar ödeme yapılacağı talep edildi. Hatta Borgomezzavalle Belediye Başkanı Alberto Preioini, “Yatırım yapacak çok paramız var ancak gençlere ve çocuklara ihtiyacımız var.” diyor.

BİR DİĞER KASABA İSE LOCANA

İtalya’nın kuzeyinde, Alp Dağları eteklerinde yer alan Piedmont bölgesindeki Locana köyü, köye taşınanlar için 10 bin doları gözden çıkarmış durumda. Locana’nın belediye başkanı yaptığı açıklamada; “ Buraya taşınmaya istekli olanlara 3 yıl boyunca 10 bin dolarlık ödeme yapacağız.”diyor. Hatta belediye, burada yaşayanlara 6 bin dolarlık maaşlı iş imkanı da sunuyor.

ÇİFTLER, EN AZ BİR ÇOCUK YAPMALISINIZ!

1900’lü yılların başında nufüsü 7 bin olan köy, 2000’lerde bin 500’e kadar düştü. Bir kez olmak üzere verilecek 10 bin dolarlık ödülü almak için taşınacak çiftlerde bir de şart aranıyor; “en az bir çocuk sahibi olmak”. Bu kasabada restoranlar, barlar, yerel kıyafetler gibi iş alanları da var. Bu projeyle hedeflenen tamamen sosyal hayatı canlandırmak.

CANDELA 2 BİN EURO VERİYOR

Burası Candela. Kasaba, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Buraya taşınanlara da iki bin euro ödeniyor.

HUZUR, DİNLİK, ARTI PARA KAZANACAĞINIZ: MUSSOMELİ KASABASI

Mussomeli, Sicilya'nın merkezinde bulunan 11 bin kişilik bir kasaba. Bu şirin kasaba; Platani Nehri'nin doğusunda, Sicilya merkezinde, deniz seviyesinden 765 metre yükseklikte, iç tepelik bir alanda kalıyor. Agrigento'ya 53 km, Caltanissetta'ya 58 km, Catania Havalimanı'na 150 km uzaklıkta. Hava oldukça kıtasal, sert ve kurak, yazları ılık ve rüzgarlı geçiyor. Burada kış aylarında karla kaplı birkaç bölüm var. Yağmurlar ocak, şubat, mart, nisan, ekim ve aralık aylarında yoğunlaşarak, yaz mevsiminde tamamen etkisini kaybediyor. Sıcaklık çok fazla değişiklik gösteriyor. Mesela kış sıcaklığı maksimum 7-11 ° C, yaz sıcaklığı 26-32 ° C (35 ° C ve üstü); minimum sıcaklıklar 3-6 ° C kış ile 15-20 ° C yaz arasında değişiyor. Mussomeli, İtalya'nın en güvenli şehirlerinden biri diyebiliriz.

NOTER ÖDEMELERİ DAHİL 20 BİN LİRA

İlgi çekici evlerin eski olması sebebiyle tadilat yapılması gerekiyor. Ortalama noter ödemeleri dahil 20 bin eurodan düşük bir bütçe ile Mussomeli kentinde her isteyenin yenilenmiş güzel bir yazlığa sahip olabilecek.

TURİZMİ CANLANDIRMA YÖNTEMİ

Eskiden, insanlar sabahlara kadar balkonlarda konuşur, gürültü yaparlarmış. Şimdi ise terk edilmiş durumda. Mahalleyi eskisi gibi tekrar canlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu evlere sahip olmak için İtalyan ya da AB vatandaşı olma şartı gerekmiyor. Dünyanın dört bir yanından gelebilirsiniz, onlar için hiç sorun değil. Bu projeyle hem bu mahallelerin eski neşesine kavuşması hem de turizmin canlanması bekleniyor, bakalım akıllarındaki gibi olacak mı?...