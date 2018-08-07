İtalya'nın en büyük bankasından Türkiye kararı

Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in CFO'su Yapı Kredi'nin çok iyi bir banka olduğunu ve "uzun vade için Türkiye'de olduklarını" belirtti.



KÂRI YÜZDE 13 DÜŞTÜ



Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit yüksek giderler ve karşılıklar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 13.3 düşüşle 1.02 milyar euro net kâr etti.



Analistler bilançosunu bu sabah açıklayan UniCredit'in ikinci çeyrekte 975 milyon euro net kâr açıklamasını bekliyorlardı.



UniCredit ayrıca ikinci çeyrekte 4.9 milyar euro gelir, 2.7 milyar euro ise net faiz geliri açıkladı.