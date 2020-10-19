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Dünya İtalyan Vali’den Cadılar Bayramı çıkışı: Muazzam aptallıkta Amerikancılık
Dünya

İtalyan Vali’den Cadılar Bayramı çıkışı: Muazzam aptallıkta Amerikancılık

İtalyan vali, Cadılar Bayramı'nı "muazzam aptallıkta Amerikancılık" diye nitelerken 31 Ekim'de koronavirüs yayılımını yavaşlatmak için bölgesel sokağa çıkma yasağı uygulamaya söz verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:20:00 -
İtalyan Vali’den Cadılar Bayramı çıkışı: Muazzam aptallıkta Amerikancılık

Bu ay Kovid-19 vakalarında keskin yükseliş devam ederken, Napoli de yer alan Campania bölgesinin merkez sol görüşlü lideri Vincenzo De Luca, kısıtlamaların Ekim ayının son hafta sonunda akşam saat 10'da başlayacağını belirtti.

Cuma günü Facebook'tan yayımlanan bilgilendirme toplantısında De Luca, Cadılar Bayramının büyük bir saçmalık olduğunu ve bu muazzam aptallıktaki Amerikancılığın kendi ülkelerine ithal edilmesinden yakındı.

Cadılar Bayramının akıl tutulması olduğunu ifade eden De Luca, “Gerçeklikle yüzleşmemiz gerektiğini ve şimdiden insanların parti düzenlemeye hazırlandığını duyduğumu göz önünde bulundurursak Ekim'in son hafta sonunda akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı olacak” diye konuştu.

De Luca geçtiğimiz perşembe, bölgedeki okulları iki haftalığına kapattığını açıklamıştı.

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