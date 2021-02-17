İtalya Donanması’na ait bir uçak gemisi olan ITS Cavour 13 Şubat günü ABD’nin Virgina eyaletindeki deniz üssüne vardı. İtalyan uçak gemisinin ABD üssüne geliş sebebi ise “operasyona hazır olma” sertifikasyonu için bazı testleri yürütmek.

Janes tarafından yapılan habere göre, İtalyan donanma pilotları testler esnasında F-35B uçakları ile nasıl “kısa kalkış dikey iniş” yapılacağını öğrenecek. Uçak gemisi üzerinde yapılacak uçuş testleri, ABD Donanması’na ait 2’inci filo gemileri ve uçaklarının yürüteceği ortak operasyonlar ile amacın NATO üyesi ülkeler ile olan ilişkilerin sıkılaştırılması olduğu ABD Donanması tarafından yapılan bir açıklamada belirtildi.

Cavour İtalyan uçak gemisi ABD’de 2 hafta kadar bir süre boyunca kalacak.