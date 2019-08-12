0553 313 94 23

İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıktı

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina, İzmir’in Çeşme ilçesinde sokak hayvanları yararına konser verdi

12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:45
İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıktı

İZMİR(AA) - İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına Çeşme'de konser verdi.

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneğince (ÇESAL) organize edilen konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Safina'ya usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti.

Safina, konserde yaptığı konuşmada, sokak hayvanları yararına düzenlenen gecede sahne olmaktan onur duyduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, gecede yaptığı konuşmada, konserin tüm gelirinin Çeşme Yarımadası'nda sokakta yaşayan hayvanların tedavisi, barınması ve beslenmesi için kullanılacağını söyledi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da patili dostlar için ÇESAL ile el ele çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:45
  1. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
  2. Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Pop Tenor Alessandro Safina
  3. İzmir Filarmoni Orkestrası
  4. konser
  5. sokak hayvanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    1. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    2. Rusya duyurdu: 23 asker öldü
    3. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    4. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    5. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    6. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    7. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    8. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    9. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    10. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    11. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    12. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    13. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    16. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    17. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    18. Din görevlisi olmayınca bayram..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019
    20. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    21. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
    22. Husilerden Suudi Arabistan hava..
    23. Pitbull cinsi köpeğin saldırısına..
    24. Türkiye'den 'Yemen' açıklaması: Üzüntü..
    25. İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına..
    26. Kayalıklara düşen genç kız 12 saatte..
    27. Bolu’da, evlerin arasındaki 2 katlı..
    28. Kızılırmak’ta kaybolan küçük çocuğun..
    29. Gurbetçi aileye satırlarla..
    30. Pedro Rebocho, İstanbul'da
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB fonuyla kışkırtılıyor
    TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB fonuyla kışkırtılıyor
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi
    Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi