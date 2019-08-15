İtalyan hükümetinde göçmen tartışması

ROMA (AA) – İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye göç konusundaki "takıntılı" tavrından vazgeçmeye ve göç meselesini gözden geçirmeye davet etti.

İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı.

İtalya’nın kara sularına giriş izni vermemesi sebebiyle gemi iki haftadır Akdeniz'de dolanırken, dün Lazio Bölge İdare Mahkemesi’nin (TAR) İtalya’ya giriş yasağını kaldırmasıyla bu ülkeye yönelen gemi, araları hükümet krizi sebebiyle zaten açık olan Başbakan Conte ile Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin arasında yeni bir krize neden oldu.

Başbakan Conte, Akdeniz’de zor durumdaki göçmen kurtaran STK gemilerine limanların açılması yönünde yazdığı mektuba olumsuz cevap veren ve Open Arms'a ikinci yasak kararı çıkartan Salvini'ye sert bir mektup yazdı.



Conte'nin Facebook üzerinden paylaştığı mektubunda, "İçinde bulunduğumuz durum Avrupai bir çözümde ısrar etmemizi gerektiriyor aksi takdirde, İtalya kendini tamamıyla izole edilmiş bir biçimde bulacak. Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ve Lüksemburg, bana bu göçmenleri alabileceklerine dair uygunluklarını belirtti. Avrupalı mevkidaşlarım bize ellerini uzattı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Conte, Salvini'ye hitaben, "Göç konusunu 'kapalı limanlar' formülüyle azaltma konusundaki sadık ve takıntılı konsantrasyonunu anlıyorum. Siyasi bir lidersin ve haklı olarak desteğini arttırmak için çabalıyorsun ama göç meselesi karmaşık bir konu, geniş bir politika ile ele alınmalı." ifadelerine yer verdi.

Başbakanın bu mektubuna Salvini'den yanıt gecikmedi. Aşırı sağcı lider Salvini, takıntısının, İtalyanların güvenliği olduğunu belirterek, "Evet ben, İtalya vatandaşlarının emniyetine takıntılıyım, insan tacirleriyle mücadeleye takıntılıyım ve insan kaçakçılarına yataklık eden sivil toplum örgütlerine takıntılıyım. 60 milyon İtalyalı bu takıntım için maaşımı ödüyor." ifadelerini kullandı.

- Open Arms hadisesi



İspanyol STK Proactiva Open Arms’ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 göçmen kurtarmış ve güvenli liman olarak İtalya ve Malta’ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke de bu talebe olumsuz yanıt vermişti.



İtalya İçişleri Bakanı Salvini, İtalyan parlamentosunda son kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti.



Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan ve bu sürede Akdeniz’de bekleyişini sürdüren Open Arms gemisine, geçen hafta ABD’li aktör Richard Gere bizzat gemiye giderek destek vermişti. Gere’in bu desteği Salvini’nin de tepkisini çekmiş, İtalyan politikacı, Gere’a "Göçmenleri özel uçağınla ABD’deki villalarına götür." diye çıkışmıştı.

Bu sırada 13 kadar göçmen acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle Open Arms’tan tahliye edilmiş, gemideki göçmen sayısı 147’ye düşmüştü.

Akdeniz’de deniz ve hava koşullarının dün itibariyle kötüleşmesi sebebiyle gemi acil durum çağrısı verirken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi, İtalya İçişleri Bakanlığı’nın kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.



Bu kararın ardından Open Arms, yönünü İtalya’nın Lampedusa adasına çevirmiş ve bu sabah adanın limanına kadar yaklaşmıştı.

İçişleri Bakanı Salvini, bu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, Open Arms’a yönelik ikinci yasak kararname imzalamıştı. Kanun gereği, içişleri bakanının yanı sıra savunma ile ulaştırma bakanlarının da imzalaması gereken kararnameye iki bakanlık da imza vermemişti.



İtalyan devletindeki belirsizlik nedeniyle Open Arms gemisinin, güvertesindeki göçmenlerle Lampedusa limanının birkaç metre açığında bekleyişi sürüyor.

