  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Aktüel

İtalyan gazetesinden "Libya Hükümeti yeni bir askeri anlaşmaya yakın" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:59:03 -
İtalyan gazetesinden "Libya Hükümeti yeni bir askeri anlaşmaya yakın" iddiası

ROMA (AA) - Libya Hükümeti'nin, daha önce Türkiye ile imzaladığı mutabakatlara benzeyen yeni bir anlaşmayı başka bir ülkeyle de yapmaya yakın olduğu iddia edildi.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Stampa’nın Birleşmiş Milletlere yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Libya’nın yeni bir stratejik ortakla askeri bir anlaşma yaparak yeni kazanımlar elde etmeye yakın olduğu ve bu anlaşmanın Libya Başkanlık Konseyi ile Türkiye arasındaki anlaşmaya çok benzediği" belirtildi.

Haberde, söz konusu anlaşmanın bugünlerde imzalanabileceği ifade edildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, 13 aydır süren çatışmalarda, Fayiz es-Serrac liderliğindeki Libya Hükümeti'nin, aldığı yardımlar sayesinde sahadaki durumu değiştirebildiği yorumu da yapıldı.

Haberde, Libya Hükümeti'nin dün başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısında 50 kilometrekareye yayılan 10 ila 70 bin askerin konuşlandığı Vatiyye Hava Üssü'nü alarak mücadelesini taçlandırdığı ifadeleri de yer aldı.

Vatiyye üssünün Libya Hükümeti unsurlarınca alınmasının darbeci lider General Halife Hafter'e "ciddi darbe" olduğu da kaydedildi.

La Stampa'nın haberinde, "Vatiyye'nin ele geçirilmesi, Libya Hükümeti için ülkenin batı kıyıları ve alt kıyı kuşağının neredeyse tümünün kontrolünü yeniden kazanmak anlamına gelirken, Ankara için ise Akdeniz'in güney kıyılarında ilk askeri desteğini tesis etmesini temsil ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cihat Yaycı'nın istifasını neden kabul etti? İşte olayın perde arkası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cihat Yaycı'nın istifasını neden kabul etti? İşte olayın perde arkası

Tümamiral Cihat Yaycı'nın önce görev değişikliği ardından da istifası gündeme bomba gibi düştü. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cihat Yaycı ..
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’
Gündem

Melih Gökçek’ten İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a tokat gibi sözler! ‘İspat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında yorum yapan Ekrem İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’a "Gökhan Söyled..
Tiyatroya tam gaz devam... İBB'den güldüren anket
Gündem

Tiyatroya tam gaz devam... İBB'den güldüren anket

İstanbullulara hizmet yerine skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'un aç..
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı