  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiliz taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş intihar etti
İtalyan futbolcu Bonucci rekor kırdı
Online alışverişte influencer etkisi
Spor İtalyan futbolcu Bonucci rekor kırdı
Spor

İtalyan futbolcu Bonucci rekor kırdı

EURO 2020 final maçında İngiltere karşısında 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydeden İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci attığı golle Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 23:57:00 -
İtalyan futbolcu Bonucci rekor kırdı

İngiltere'yle oynanan EURO 2020 final maçında takımına beraberliği getiren İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

EURO 2020'de final adını yakışır şekilde kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İngiltere'nin maçın büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmada İtalyanlar Bonucci ile bulduğu golle skora eşitliği getirdi.

Takımına beraberliği getiren golü attı

İngiltere karşısında takımına eşitlik golünü getiren Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün), Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay