İtalyan futbolcu Bonucci rekor kırdı
EURO 2020 final maçında İngiltere karşısında 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydeden İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci attığı golle Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
İngiltere'yle oynanan EURO 2020 final maçında takımına beraberliği getiren İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
EURO 2020'de final adını yakışır şekilde kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İngiltere'nin maçın büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmada İtalyanlar Bonucci ile bulduğu golle skora eşitliği getirdi.
Takımına beraberliği getiren golü attı
İngiltere karşısında takımına eşitlik golünü getiren Leonardo Bonucci (34 yaş 71 gün), Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.