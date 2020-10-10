İtalyan ekibi Roma, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi

İtalyan ekibinden Roma'dan yapılan skandal açıklamada, taraftarların kendi aralarında topladıkları idman malzemeleri, eşofman, çocuk spor giyimi gibi eşyalardan hazırlanan 117 adet koliyi Roma'da bulunan Ermenistan Büyükelçiliği'ne gönderdiklerini ve kolilerin elçilik tarafından Ermenistan'da bulunan Roma Taraftar Derneği'ne teslim edileceği belirtildi.

"Yardımlarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz"

Ermenistan'daki Roma Taraftar Derneği'nin başkanı, Azerbaycan'la yaşanan çatışma sonrası Roma Kulübü'nden yardım talep etti.

Kulüp CEO'su Guido Fienga yaptığı açıklamada, "Tüm politik görüşleri bir tarafa bırakarak Ermenistan'daki Roma taraftarlarına yardımda bulunduk. İhtiyaç olma durumunda yardımlarımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Büyük tepki çeken yardımla ilgili Guido, daha sonra yaptığı açıklamasında ise yapılan yardımların öncelikle kadın ve çocuklar için olduğunu öne sürdü.

Türk taraftarlardan sert tepki

İki milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan'ın sezon başında bonservisini alan Roma'nın Ermenistan'a yardımda bulunması, Türk taraftarların sosyal medyada bir hayli tepkisini çekti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: