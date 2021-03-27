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Gündem İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız
Gündem

İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında değerlendirmelerde bulunan İtalyan diplomat Benedetto Della Vedova, "Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:05:00 -
İtalyan diplomattan çarpıcı Türkiye açıklaması: Hepimiz anlaşma yapmalıyız

Ülke basınına konuşan İtalya Dışişleri Müsteşarı Benedetto Della Vedova, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile İtalya ilişkilerinin önemine değinen Vedova, "Avrupa'yı demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda müttefik olarak gören Türk vatandaşlarına yalnız bırakılmış izlenimi vermemeliyiz" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilime de dikkat çeken İtalyan diplomat, "Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız. Bölgedeki denge basit değil ve umarım daha uyumlu bir zemin sağlanır" ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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