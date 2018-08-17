İtalyan devi yatırımlarını arttıracak

Candy Hoover'ın Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Servet Akkaynak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük beyaz eşya üreticisi konumunda bulunduğunu, kendilerinin de Türkiye'de büyümeye devam ettiklerini bildirdi.



Avrupa'da beyaz eşya sektörü akıllı ürünlerinde pazar lideri olduklarını aktaran Akkaynak, Candy Hoover Group olarak Çin, Rusya, İtalya ve Türkiye'de üretim tesislerinin olduğunu, farklı ülkelerde de endüstriyel ortaklıkları bulunduğunu ifade etti.



Akkaynak, Türkiye'de Eskişehir'de yer alan 3 üretim tesisleriyle bin 200 kişiyi istihdam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Grubun ikinci en büyük üretimini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Candy Hoover Türkiye olarak sektörümüzün en büyük üretim ve ihracat firmalarından biriyiz. Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95'ini ihraç ediyoruz. Geçen yıl 188 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl sonunda da 243 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de üretim ve ihracat yatırımlarına devam edeceğiz. Türkiye operasyonlarında yıl sonuna kadar yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. 1 milyar lirayı aşan ihracat ciromuzla, Candy Hoover Group Türkiye grubun Avrupa'daki üretim ve Ar-Ge üssü konumunda."



Candy Hoover Group olarak Türkiye'de Ar-Ge'ye 25 milyon euro yatırım yaptıklarına da değinen Akkaynak, endüstri 4.0 prensiplerine uygun üretim gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.