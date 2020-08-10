İtalyan devi Vedat Muriç için İstanbul'da

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, yakın ilişkilerinin bulunduğu Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti ile birlikte Vedat Muriç'i transferi için İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Tare ve Qormemeti, hem Fenerbahçe'yi hem de Vedat Muriç'i ikna edebilmek için yoğun bir mesai harcayacak.

Lazio'nun Fenerbahçe'ye son teklifi 18 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ücretti. Fenerbahçe ise bu teklife karşılık olarak 25 milyon euro bonservis talep etmişti.

Tare'nin bu görüşmede orta noktada buluşmaya çalışacağı ve transfere nokta koyma amacını taşıdığı bilgisi verildi.

Kazancın yüzde 15'i Rizespor'a gidecek

Vedat Muriç'in satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek.