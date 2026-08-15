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Spor İtalyan devi Inter, Djed Spence'i transfer etti
Spor

İtalyan devi Inter, Djed Spence'i transfer etti

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İtalyan devi Inter, Djed Spence'i transfer etti

İtalyan devi Inter, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki Djed Spence'i kadrosuna kattı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tottenham'dan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "İngiliz oyuncu, Tottenham'dan kalıcı transferle Inter'e katıldı. Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

 

İngiliz futbolcu, geçen sezon Tottenham'da 44 resmi maça çıktı.

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