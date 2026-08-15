İtalyan devi Inter, Djed Spence'i transfer etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalyan devi Inter, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki Djed Spence'i kadrosuna kattı.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tottenham'dan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna kattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "İngiliz oyuncu, Tottenham'dan kalıcı transferle Inter'e katıldı. Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
İngiliz futbolcu, geçen sezon Tottenham'da 44 resmi maça çıktı.