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Spor

İtalyan basketbolcu Gigi Datome, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:05:40 -
İtalyan basketbolcu Gigi Datome, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, İtalyan basketbolcu Gigi Datome'nin gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Datome'nin kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldığı belirtilerek, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Gigi Datome, mevcut sözleşmesini kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır." denildi.

İtalyan oyuncunun sarı-lacivertli kulübe istatistiklerden daha fazla katkısının olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gigi Datome'nin Fenerbahçe formasını terlettiği süre boyunca takımımıza katkıları, yalnızca attığı sayılar ya da yaptığı istatistiklerle sınırlı kalmamıştır. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın asla pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Gigi, soyunma odamızda yaratılan ve parkeye de yansıyan ekip ruhunun kilit isimlerinden biri olmuştur. Takımımıza basketbol oyununun her anında ve alanında üstün katkıları olan Datome, saha dışında sergilediği örnek sporcu duruşuyla da bizleri her daim gururlandırmış, ülkemize olan bağlılığı ve sevgisiyle de hepimizin takdirini kazanmıştır. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Gigi Datome'ye, kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

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