İtalyan basınında gündem Edin Dzeko!

Sezona 19’da 19 ile giren Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Edin Dzeko, İtalya'da gündem oldu.

Son olarak İtalya'nın en büyük gazetelerinden olan Calciomercato'da, Bosna Hersekli yıldız oyuncu için bir yazı paylaşıldı.



"EN İYİLERLE YARIŞIYOR"

Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.

Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor.

"FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI"

Bosna milli takımının forvet oyuncusu, son lig maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı. Sarı-lacivertlilerin 9 numarasının attığı 3 golle birlikte, takımın Mauro Icardi'nin formasını giydiği Galatasaray'ın önünde ligde tek başına zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu.

37 yaşındaki Edin Dzeko hâlâ kararlı ve 10 yıl sonra (kulübün son Türkiye şampiyonluğu olan 2014) Fenerbahçe'ye şampiyonluğu geri getirme hedefiyle oynuyor.

"TARAFTARLARIN İDOLÜ OLDU"

Türkiye'ye gelişinin üzerinden birkaç ay geçti ve süreklilik ve karizma sayesinde Fenerbahçe taraftarlarının kalbine girerek idol haline gelmesi yalnızca birkaç maç sürdü. Edin Dzeko önemli kariyerini bitireceği takımı da bulmuş oldu.

Kariyeri boyunca Dzeko, Manchester City, Roma ve Inter gibi büyük takım formalar nı giydi ve bu da Bosna Hersekliyi, Türkiye gibi önemli ve parlak sahnelerde kazanmaya alışmış olgun bir oyuncu haline getirdi.

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