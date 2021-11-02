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Gündem İtalyan basını böyle duyurdu: Zirvenin kazananı Erdoğan
Gündem

İtalyan basını böyle duyurdu: Zirvenin kazananı Erdoğan

"G20 Liderler Zirvesi"ni değerlendiren İtalyan basını, "Erdoğan zirvenin kazananı" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:12:00 -
İtalyan basını böyle duyurdu: Zirvenin kazananı Erdoğan

 

İtalyan basınında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "kazananı" olduğu yorumları yapıldı.

Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınında zirveye dair öne çıkan değerlendirmeleri derledi. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı.

Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı" ifadesini kullandı.

La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı.

Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi.

Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı.

"Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

 

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