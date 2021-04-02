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Dünya İtalyan ajanın eşinden “fakirlik” savunması
Dünya

İtalyan ajanın eşinden “fakirlik” savunması

İtalya’da para karşılığı gizli bilgileri Rusya’ya sızdırdığı için gözaltına alınan İtalyan subayın eşi Claudio Carbonara, kocasının ekonomik sıkıntı çektiği için böyle bir şey yapmak zorunda kaldığını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:21:00 -
İtalyan ajanın eşinden “fakirlik” savunması

İtalyan basınına konuşan Carbonara, kocasının ülkesine ihanet etmediğini savunarak, “Size garanti ederim ki Ruslara verebileceğinin en azını verdi. O aptal ya da sorumsuz biri değil. O sadece çaresiz biri. Geleceğimiz ve çocuklarımız için endişeliydi. O nedenle bunu yaptı. Walter gerçekten krizdeydi. Bu ödemeleri karşılayamayacağından endişe ediyordu. Kovid-19 yüzünden fakirleştik” dedi.

Eşinin 3 bin avroluk maaşının 4 çocuk ve 4 köpekli ailesini geçindirmeye yetmediğini belirten Carbonara, “268 bin avroluk evimizin taksidi 1200 avro sadece. Buna ek olarak, çocukların okulu ve kesinlikle onların geri kalmasını istemediğim sosyal ve spor aktiviteleri. Ahlaksızlık yok, lüks yok ancak günlük yaşam uzun vadede ağırlığını hissettiriyor” diyerek eşini savundu.

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