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Gündem İtalya'dan Türkiye'ye deprem desteği taşıyan askeri devasa gemi yola çıktı! Sahra hastanesi, malzemeler
Gündem

İtalya'dan Türkiye'ye deprem desteği taşıyan askeri devasa gemi yola çıktı! Sahra hastanesi, malzemeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde sahra hastanesi kurduklarını bildirdi. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye sahra hastanesi dahil insani yardım malzemesi taşıyan İtalyan donanmasına ait San Marco gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:57:00 - 2023-02-10 22:20:03
İtalya'dan Türkiye'ye deprem desteği taşıyan askeri devasa gemi yola çıktı! Sahra hastanesi, malzemeler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için Yardım gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki depremzedelere yardım için İtalyan yardım gönüllülerini ve yardım malzemelerini taşıyan İtalyan donanmasına ait San Marco gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Sivil Savunma mekanizması bünyesindeki yardımlarının devam ettiği bildirilirken, İtalyan donanmasına ait San Marco gemisinin Brindisi limanından ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığı aktarıldı.

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