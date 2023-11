İtalya'dan tarihe geçecek 'yapay et' kararı

Küreselciler tüm dünyada yapay et reklamı yapıp iklim değişikliğini bahane ederek gerçek et tüketimini azaltmaya çalışırken, İtalya'dan tarihe geçecek hamle geldi. İtalyan parlamentosu yapay et üretimini ve satışını yasakladı.