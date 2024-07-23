İtalya'dan son dakika ABD duyurusu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, kamu yayıncısı RAI'ye yaptığı değerlendirmede, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle iyi ilişkiler yürütmüş olduklarını, şu anda Biden yönetimiyle de iyi çalıştıklarını ifade etti.

'BAŞKAN KİM OLURSA OLSUN İYİ İLİŞKİLER YÜRÜTECEĞİZ'

ABD'yi "yakın dost" olarak değerlendiren Tajani, "Bir sonraki başkan kim olursa olsun, Trump ya da Kamala Harris, ikisiyle de iyi ilişkiler yürüteceğiz." dedi.

Tajani, Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevine ikinci kez seçilmesinde İtalyan partilerinin farklı oylar kullanmasının hükümet üzerinde bir etkisi olmayacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinde, partilerin AB kapsamında farklı kararlar alması nedeniyle koalisyonun sarsılmayacağını ifade eden Tajani, bu farklılıkların, iktidardaki çoğunluğu ya da hükümetin faaliyetlerini etkilemediğinin altını çizdi.

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Meloni de 19 Temmuz'da, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün güvenoyu alarak bir dönem daha AB Komisyonu Başkanı olan Von der Leyen için kendi parti grubunun oy vermediğini, bunun daha önce belirttikleri tutumla tutarlı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA