  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan Türkiye'nin F-35'lere nasıl darbe vuracağını açıkladı! O silahlarıyla F-35'leri düşürebilirler

Cübbeli Ahmet Hoca 'İsmi Kenan olanlara müjdem var' dedi! Aleyna isimli olanlara kötü haberi verdi

Türk İHA ve SİHA’lar yine gündemde! Türk Donanması’na ve Türkiye'ye Orta Asya'dan ilgi artıyor! sınır kapılarındaki güç

Türk SİDA'sı NATO amirallerini şok etti! Yabancı gemiler cesaret edemedi ama o yaptı

Yeniden Refah'tan gündemi altüst edecek ittifak kararı! 'Duyunca çok şaşıracaksınız' diyerek açıkladılar

ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

Türkiye düşmanı kör edecek silahını sınır hattına gönderiyor! İşte ABD şimdi yandı

Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Bu tahammül edemeyiz ama Türkiye İsrail'e komşu olabilir

Türkiye Ds Automobiles, dikkat çekti! Resmen ilettiler: Yerli, yabancı dünya çapında en büyük 4. pazarı oldu!

Ali Koç'un garsona olan tavrı büyük tepki çekti! Yanındakileri güldürdü ama...
Dünya İtalya'dan kritik İsrail açıklaması: Asker gönderebiliriz
Dünya

İtalya'dan kritik İsrail açıklaması: Asker gönderebiliriz

Yeniakit Publisher
2024-01-20 23:49:00 -
İtalya'dan kritik İsrail açıklaması: Asker gönderebiliriz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, BM'den bir talep gelmesi durumunda asker gönderebileceklerini açıkladı.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken İtalya'dan çarpıcı bir İsrail açıklaması geldi.

Tajani, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı yapan anamuhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'a yanıt verdi.

Schlein'ın bu çağrısının gereksiz olduğunu, zaten bu kararın alınmış olduğunu, o tarihten bu yana hiçbir türde silah göndermediklerini ve parlamentoda bunu söylediklerini savunan Tajani, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." dedi.

'Asker gönderebiliriz'

İtalyan bakan, Birleşmiş Milletler'den (BM) talep gelirse BM bünyesinde barış gücüne İtalya olarak asker gönderebileceklerini de kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, Şam'ı vurdu!
İsrail, Şam'ı vurdu!

Gündem

İsrail, Şam'ı vurdu!

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var
İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Gündem

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

İsrail’den çok büyük şerefsizlik! Muhalif Yahudi milletvekili açıkladı! Herkes şok oldu
İsrail’den çok büyük şerefsizlik! Muhalif Yahudi milletvekili açıkladı! Herkes şok oldu

Dünya

İsrail’den çok büyük şerefsizlik! Muhalif Yahudi milletvekili açıkladı! Herkes şok oldu

İran'dan İsrail'e saldırı cevabı: Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
İran'dan İsrail'e saldırı cevabı: Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

Dünya

İran'dan İsrail'e saldırı cevabı: Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İsrail'in düzenlediği füze saldırısı son dakika geçti: Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusunu hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in düzenlediği füze saldırısı son dakika geçti: Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusunu hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Dünya

İsrail'in düzenlediği füze saldırısı son dakika geçti: Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusunu hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

İngiltere katliamcı İsrail’in suçunu ortak oldu
İngiltere katliamcı İsrail’in suçunu ortak oldu

Dünya

İngiltere katliamcı İsrail’in suçunu ortak oldu

İsrail, Han Yunus’a saldırı düzenledi
İsrail, Han Yunus’a saldırı düzenledi

Dünya

İsrail, Han Yunus’a saldırı düzenledi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23