İtalya’dan FH70 obüslerine modernizasyon: savunma sanayisi için özel yeni ürünler, imkanları seferber ettik!

İtalyan Ordusu, FH70 155 mm obüslerini modernize etmeleri için Aris SRL ve Leonardo UK şirketleri ile 23.8 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. İtalya, Aris SRL ile 6.1 milyon euro ve Leonardo UK ile 15.7 milyon euro tutarında iki ayrı anlaşma yaparak uzun menzilli atış kabiliyetlerini geliştirecek. İtalya’nın bu hamlesi, birçok Avrupa ülkesinin 155 mm mühimmat stoklarını güçlendirmesine öncülük edecek.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre modernizasyon kapsamında zarar görmüş parçaların değiştirilmesi ve obüsün operasyonel ömrünün uzatılması yer almakta. Hızlı ateşleme kabiliyeti, yüksek atış menzili ve hareket kabiliyetleriyle F70, modern savaşlara uygun hale getirilecek.

FH70; Birleşik Krallık, İtalya ve Almanya tarafından ortaklaşa geliştirilen 155 mm obüs sistemidir. 1978 yılında hizmete girmiştir. 39 kalibrelik namlusu ile 15 saniyede 3 mühimmat ateşleyebilmektedir. Obüs, tüm standart 155 mm NATO mühimmatlarını azami 24.7 kilometreye ve genişletilmiş menzilli mühimmatları 30 kilometre menzile ateşleyebilmektedir. 2 dakikadan daha kısa sürede konuşlandırılabilen FH70 obüslerinin bir başka özelliği de Yardımcı Güç Ünitesi’dir. Bu ekipman, obüse otonom hareket kabiliyeti sunar. Bu özellikleri ile muharebe durumlarında vur-kaç kabiliyeti ile orduya kritik bir avantaj sağlamaktadır. İtalyan Ordusu envanterinde şu anda 160 adet FH70 bulunmaktadır.

İtalya Ukrayna’ya FH70 bağışlamıştı

2022 Mayıs ayında İtalya, Ukrayna’ya yardım paketi göndereceğini duyurmuştu. Bu pakette; sayısı bilinmeyen 155 mm FH70 obüs, havan topu, Stinger MANPADS, tanksavar sistemleri, makineli tüfek ve ilgili mühimmatlar yer almaktaydı.

defenceturka aktardı: Bu haberden kısa bir süre Ukrayna, yeni 155 mm FH70 obüslerini teslim aldığını bildirmişti. Ülkenin doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus hedeflerine karşı obüslerin kullanıldığına dair fotoğraflar yayımlamıştı.

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