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Dünya İtalya'dan Esed'i zora düşürecek haber!
Dünya

İtalya'dan Esed'i zora düşürecek haber!

İtalyan polisi, Napoli'de ele geçirilen 14 ton uyuşturucunun Esed rejimi ve Hizbullah'a ait olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:42:00 -
İtalya'dan Esed'i zora düşürecek haber!

İtalyan polisi, Temmuz ayında ülkede ele geçirilen 14 ton uyuşturucu hapın Esed rejimi ve Hizbullah'a ait olduğunu açıkladı.

Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, Suriye’den gelen ve toplamda 1 milyar dolar değerinde 84 milyon kaptagon türü uyuşturucu hap içeren 14 ton amfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

Yapılan baskında ele geçirilen uyuşturucu, bir seferde ele geçirilen en yüksek amfetamin miktarı olarak kayda geçti.

İtalyan polisi, başlangıçta kaçakçılığın arkasında DAEŞ'in olduğuna inandıklarını açıklamıştı. Ancak yapılan geniş çaplı araştırmalar, Beşar Esed rejimi ve yakın müttefiki İran destekli Şii Lübnan Hizbullahı'nı işaret etti.

Lübnan Hizbullahı'nın adı daha önce de Avrupa'da kaptagon ticaretiyle anılıyordu. Örgütün Avrupa'da uyuşturucu ticareti yaptığı, benzeri faaliyetleri Güney Amerika'da da sürdürdüğü belirtiliyordu.

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Yorumlar

Murat

Bunlar Allah’ın askeri deģil, iblisin askeri. Almanyada yaşıyorum, buradaki araplar da aynı böyle, uyuşturucu satarlar, Camiide ön safta dururlar, elinden gelse İmamın önüne geçecekler. Elhamdülillah Türküm.
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