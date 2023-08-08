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Ekonomi İtalya'dan bankaların ‘ekstra’ kazançlarına vergi
Ekonomi

İtalya'dan bankaların ‘ekstra’ kazançlarına vergi

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:22:00 -
İtalya'dan bankaların ‘ekstra’ kazançlarına vergi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin kabinesi bankaların ekstra karlarına getirilecek sürpriz bir vergiyi onayladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin kabinesi bankaların ekstra karlarına getirilecek sürpriz bir vergiyi onayladı.

Vergi, içinde taksi lisansları ve yabancı yatırımlarla ilgili maddelerin de olduğu kabarık bir politika paketi ile birlikte onaylandı. Yeni vergi devlete yaklaşık 2 milyar Euro (2.2 milyar dolar) değerinde bir gelir sağlayabilir.

Başbakan yardımcısı Matteo Salvini, Roma’da katıldığı basın toplantısında 40yüzde oranında olacağı karar verilen ekstra kar vergisinin, vergi indirimlerini finanse etmek ve ilk kez ev sahibi olacaklara ipotek desteği sağlamak için kullanılacağını belirtti.

Beklenmeyen karar, Meloni’nin yıllık tatiline çıkmadan önce düzenlediği son kabine toplantısında verildi. Kararın duyurulması ise hükümet koalisyon partisi Kuzey Ligi’nin lideri Salvini’ye bırakıldı.

Başbakan yardımcısı Antonio Tajani, Corriere della Sera’ya verdiği ifadeye göre vergi kararının, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu söyledi. Meloni hükümeti, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı politikalarını uzun zamandır eleştiriyordu.
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Vergi kararının gelmesinin ardından İtalyan Borsası haberlerin merkezinde olacak. Ölçüt FTSE MIB endeksi için vadeli işlemler yüzde 1,3 düşerken, borç veren UniCredit SpA'nın hisseleri Tradegate'te Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 3,6 düştü.

Artan faiz oranlarının borç vermeden gelen gelirleri artırması, ilk yarıda İtalyan bankalarının kazançlarının aniden yükselmesine neden oldu. Intensa Sanpaolo SpA ve UniCredit, geçtiğimiz ay Avrupa Merkez Bankası'nın hızlı politika sıkılaştırmasının ardından ardışık ikinci çeyrek için tam yıllık rehberini yükseltti.

Meloni, son kabine toplantısını yarım kalmış birçok gündem maddesini geçirmek için kullandı. Yasanın bir kısmı yurtdışına yapılacak teknoloji transferiyle alakalı. Yeni yasaya göre hükümetin, yurtdışına yapay zeka, çip, siber güvenlik, havacılık ve enerji alanlarında nelerin taşınabileceği konusunda ekstra bir karar hakkı olacak.

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