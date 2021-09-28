İtalya’dan Afganistan açıklaması: Taliban hükümetini tanıyamayız

İtalya Dışişleri Bakanı, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan 'Afganistan İslam Emirliği' hükümetini tanıyamayacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir İtalyan kanalına yaptığı açıklamada, Afganistan'daki yeni yönetimin kabinesinde çok sayıda terörist olduğunu savundu.

Luigi Di Maio, Taliban'ın ülkede insan haklarını ve kadınların haklarını da ihlal ettiğini söyledi.

İtalyan Bakan, bu sebeple Taliban hükümetini tanımanın mümkün olmadığını, ancak Taliban'dan bağımsız olarak Afgan halkına insani yardım ulaştırılabileceğini kaydetti.

İtalya, G20'nin dönem başkanlığını yürütüyor. Bu kapsamda İtalya'nın Afganistan konulu bir zirve gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Bu açıklamalarla beraber İtalya, 'Afganistan İslam Emirliği' hükümetini tanımayacaklarını resmi olarak açıklayan ülkeler arasına katılmış oldu.