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İtalya'daki yeni hükümet kurma krizi sürüyor

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Partiden, Giuseppe Conte'nin başbakanlıkta kalması için "resmi onay" almadan görüşmelere devam etmeyeceğini açıkladı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:16
İtalya'daki yeni hükümet kurma krizi sürüyor

İtalya'da yeni hükümet kurma çabasındaki 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD) arasında Giuseppe Conte'nin başbakan olarak devam etmesine yönelik anlaşmazlık görüşmelerin durmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümet krizini çözmek için bugün ikinci tur siyasi istişareleri başlatmasına saatler kala, yeni hükümeti kurmaya en yakın iki siyasi parti arasındaki görüşmeler sekteye uğradı.

M5S'den yapılan yazılı açıklamada, PD'den Conte'nin başbakanlığına resmen "evet" diyecek şekilde tutumunu netleştirmesi istendi. M5S, Conte'ye onay vermeyen PD ile başka görüşme yapılmayacağını bildirdi ve bugün öğle saatlerinde yapılması planlanan görüşmeyi de iptal etti.

Ülkenin hassas bir dönemden geçtiği ve bir hükümet kurulabilmesi için çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"PD'nin fikirlerinin karışık olduğu görülüyor. Sadece görevlendirmeler, bakanlıklar hakkında konuşuyorlar, ne bütçe yasası ne de hükümetin ele alacağı konular görüşülüyor. Bu şekilde gitmez. Dünkü 4 saatlik görüşmede hiçbir yere varılmadı. Ya bu yaklaşım değişecek ya da diğer türlü zor. Eğer seçime gitmek istiyorlarsa açıkça söylemeliler. M5S'nin parlamentodaki birinci siyasi parti konumunda olduğunu herkese hatırlatırız."

M5S'nin son açıklamasının ardından bugün toplanması gereken PD yönetiminin toplantısının da yarın sabaha alındığı açıklandı.

M5S lideri Luigi Di Maio ile PD lideri Nicola Zingaretti, dün akşam saatlerinde önce yarım saatlik görüşme yapmış ardından da M5S’nin başbakan olarak devam etmesinde ısrar ettiği mevcut Başbakan Conte'nin de katılımıyla 4 saatlik ayrı bir görüşme daha gerçekleştirmişti.

İtalyan basınına dün yansıyan haberlerde PD’nin Conte’ye yönelik tutumunu yumuşattığı ve içişleri, dışişleri ve ekonominin de aralarında bulunduğu önemli bakanlıkları istediği ifade edilmişti.

Hükümet krizi

Lig Partisinin 8 Ağustos’ta koalisyon ortağı M5S’yi "her şeye hayır" demekle suçlayarak hükümeti bozacağını açıklaması ve Başbakan Conte’nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle gelinen krizde, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, krizi aşmak için geçen hafta ilk tur siyasi istişarelerini yapmıştı.

Mattarella, ilk tur istişarelerin sonunda, bazı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek hükümet kurma ihtimaline yönelik ek süre istediğini belirterek, ikinci tur istişarelerini 27 Ağustos’ta başlatacağını açıklamıştı.

Mattarella’nın bugün ve yarın gün boyu sürecek istişarelerinin ardından yarın akşam yapacağı açıklama, hükümet krizinin ne yöne gideceği konusunda büyük önem taşıyor. 

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:16
  1. 5 Yıldız Hareketi (M5S)
  2. Demokratik Parti (PD)
  3. İtalya
  4. İtalya'daki hükümet krizi
  5. Anadolu Ajansı

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