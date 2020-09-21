İtalya'daki bu görüntüler film değil! Felaketten böyle kaçtılar

Avrupa ülkesi İtalya’da film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı.

İtalya’daki Stromboli Yanardağı’nda zaman zaman patlamaların meydana geldiği biliniyordu. Şu ana kadar yaşanan patlamalarda henüz ölü ya da yararlı olmadığı bildirilirken yeni bir bilgi geldi.

Daha önce ufak bir patlamada 1 dağcının öldüğü açıklanmıştı.

Yeni bir volkanik patlamadan denizde kaçan vatandaşlar o anları amatör kamerayla kaydetti. Bot ile kaçan vatandaşların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

Yetkililer, insanları sahil bölgelerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Patlamanın görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.