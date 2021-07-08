İtalya'da son korona verileri açıklandı
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 1394 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 174 bin 852 testte 1394 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 267 bin 105'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 469 oldu. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 13 artarak 127 bin 731'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 1749 artışla 4 milyon 97 bin 905'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 55 milyon 692 bin 232 oldu. Aşılananların 22 milyon 190 bin 177'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.