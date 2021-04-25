İtalya'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 239 bin 482 testte 13 bin 158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 674'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 461 bin 212'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 862'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 artarak, 119 bin 238'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 176 artışla 3 milyon 382 bin 224'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 17 milyon 592 bin 423 oldu. Aşılananların 5 milyon 187 bin 303'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bugün imzaladığı kararnameyle son 14 gün içinde Hindistan'da bulunanların da İtalya'ya girişinin yasakladığını açıkladı.