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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:47:13 -
İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 814 artarak 58 bin 852 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 bin 99 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 688 bin 939'a yükseldi. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 757 bin 702, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 567 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 814 artarak 58 bin 852'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 576 artarak 872 bin 385 oldu.

Ülkede son haftalarda yeni vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bazı bölgelerin risk kategorisini değiştirdi. Speranza'nın imzaladığı kararnameyle 6 Aralık'tan itibaren Campania, Toskana, Valle D'Aosta ve Bolzano Özerk Yönetim bölgeleri kırmızı kategoriden bir alt kategori olan turuncuya geçirilecek. Ayrıca Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia ve Umbria bölgeleri de turuncu kategoriden en düşük risk kategorisi sarıya alındı.

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