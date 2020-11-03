  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ülkede günlük ölü sayısı, salgının ikinci dalgasında ilk kez 300'ün üzerine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:44:40 -
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 28 bin 244 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 244 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 759 bin 829 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 418 bin 142'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 225'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 39 bin 412'ye çıktı. Mayıs başından beri günlük ölü sayısı, salgının ikinci dalgasında ilk kez 300'ün üzerinde kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 6 bin 258 artarak 302 bin 275 oldu.

- İtalyan tabipler daha sıkı önlem istiyor

İtalyan Tabipler Birliği Başkanı Filippo Anelli, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Doktorların endişesi bu ikinci dalganın bir fırtına değil, sağlık sistemini altüst edebilecek bir tsunami olmasıdır. Bu nedenle hükümetten daha sert önlemler talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anelli, Kovid-19 hastalarının sağlık sisteminde giderek daha fazla yer işgal ettiğine, bu nedenle de diğer hastalara yönelik bakım ve tedavilerin giderek azaldığına da dikkati çekerken, "Bugünkü sorun, sağlık sisteminin dayanıklılığıyla ilgilidir. Böyle devam ederse durum kontrolden çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülke genelinde ekonomiyi de korumak için ikinci kez karantina uygulamaktan olabildiğince kaçınan hükümet, yüksek vaka artışının görüldüğü bölgelere erişimi kısıtlamak başta olmak üzere ülkeyi risk seviyesine göre 3 kategoride değerlendirmeyi öngören ve yeni sıkı tedbirler içeren başbakanlık kararnamesi üzerinde çalışıyor.

Hükümetin, yeni tedbirleri bu hafta içinde ilan etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak çağrı yaptı.
Hocalı katliamının başrolüne ağır darbe! Dünyaya böyle anons ettiler
Dünya

Hocalı katliamının başrolüne ağır darbe! Dünyaya böyle anons ettiler

1992'de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği Hocalı katliamında yaptığı baskınlar ile akıllarda kalan "Aramo" taburunun komutanı Albay Aram Torgom..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay