İtalya’da şampiyon Inter
Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Serie A’da bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Parma karşısında aldığı galibiyetle zirveyi garantileyen Milano ekibi, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğunu kazandı.
İtalya Serie A’da şampiyonluk düğümü erken çözüldü. Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma’yı 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Milano temsilcisi, taraftarı önünde çıktığı karşılaşmada oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Inter’e galibiyeti getiren goller Marcus Thuram ile Henrikh Mkhitaryan’dan geldi. Bu sonuçla birlikte siyah-mavili ekip, puan farkını koruyarak zirveyi resmen garantiledi.
Milli Hakan Çalhanoğlu da 2023-24 sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.