İtalya'da polis eskortluğunda PKK gösterisi

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü YPG/PKK'ya destek olması için Irak üzerinden asker gönderen İtalya, bir skandala daha imza attı.

Polis eskortluğunda PKK gösterisi

Terör örgütü PKK sempatizanları, İtalya sokaklarında üzerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın pankartlarının bulunduğu bir minibüsü gezdirerek, şarkılar eşliğinde gösteri düzenledi. İtalya polisi ise terörist yandaşlarına eskortluk yaparak güvenliklerini sağladı.

İtalya PKK'ya topuk mayını vermişti

1990'lı yıllarda terör örgütü PKK İtalyan yapımı topuk mayınları kullanıyordu. Terör örgütü yıllarca Valella Meccotecnica SPA firmasının VS–50 mayınlarını kullandı. Örgüt bu mayınları en çok dedektörle tespit edilemediği için tercih etti. Bu mayınlara topuk koparan mayınları deniliyor. PKK'nın katliamlarında kullandığı bu mayınlar, Güneydoğu'da binlerce askerimizin şehit düşmesine ve sakat kalmasına neden oldu.