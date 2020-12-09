İtalya'da ölü sayısı hız kesmiyor
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739'a çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 756 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede günde ortalama 200 binin üzerinde test yapılırken salının tatil olması sebebiyle test sayısı 118 bin 475'te kaldı.
Salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 149'a ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 710 bin 515'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 320'ye geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 499 artarak 61 bin 739'a çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 39 bin 266 artarak 997 bin 895 oldu.