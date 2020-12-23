  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bini geçti
Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bini geçti

Kovid-19 kurbanlarının aileleri hükümete tazminat davası açmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:31:01 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bini geçti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı son 24 saatte 553 artarak 70 bin 395 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 278'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 598 bin 816'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 624'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak 70 bin 395'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 494 artarak 1 milyon 322 bin 67 oldu.

İtalya'da Kovid-19 salgınında yakınlarını kaybeden bazı aileler hükümete tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Corriere della Sera gazetesindeki habere göre, 500 aile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin salgında ihmali bulunduğu gerekçesiyle toplam 100 milyon avro tazminat talebi için harekete geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak
Sağlık

Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak

Koronavirüsün aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, kendilerinin aşı olmalarının yasak olduğunu açıkladı. Şahin, Alman muhabirin..
Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!
Siyaset

Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!

Solak medya son dönemde hortumcu Cem Uzan’ı cilalamaya hız verdi. Önce Sözcü şimdi de Cumhuriyet gazetesi hortumcuya mikrofon uzatarak AK Pa..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay