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Aktüel İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bini geçti
Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bini geçti

Son 24 saatte 2 bin 257 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:10:03 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bini geçti

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 artarak 36 bin 2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 60 bin 241 test yapılırken, rakamın önceki günlere göre daha az olması dikkati çekti.

Son 24 saatte 2 bin 257 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü yeni vaka sayısı, dün (2 bin 578) ve önceki güne (2 bin 844) göre daha düşük çıktı.

Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 327 bin 586 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 58 bin 903'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 323'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 16 artarak 36 bin 2 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 232 bin 681'e yükseldi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hükümetin son günlerde vaka sayısındaki artış eğilimi nedeniyle alınabilecek yeni önlemleri değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan, İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, yeniden kapanmayı gerektirecek bir karantina dönemini ihtimal dışı gördüklerini ancak karantina olmaması için virüsün yayılmasının önüne geçmek gerektiğini, bunun da kurallara tam olarak uymaktan geçtiğini ifade etti.

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