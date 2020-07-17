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Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 18:51:36 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 28'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.

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