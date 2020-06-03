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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 601'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:26:12 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 601'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601'e yükseldi.

Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 596 azalarak 39 bin 297’ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 836’ya ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 321 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 846'lık artışla 160 bin 938'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 33 bin 601’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 408 olan sayı bugün 353'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 999 bin 591 test yapıldı.

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