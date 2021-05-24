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Dünya İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi
Dünya

İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 00:22:00 -
İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 179 bin 391 testte, 3 bin 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 192 bin 183'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 281 bin 92'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 1410'a geriledi.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak, 125 bin 225'e yükseldi. Böylelikle yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi.

İyileşenler ise 6 bin 573 artışla 3 milyon 785 bin 866'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 30 milyon 654 bin 487 oldu. Aşılananların 10 milyon 84 bin 775'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

 

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