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Aktüel İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında

Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:08:39 -
İtalya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları yeniden binin altında

ROMA (AA) - İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 996 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, dünden beri düşüş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı bugün 996 olarak açıklandı. Ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 269 bin 214 oldu.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 35 bin 483’e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 26 bin 78’e çıktı. Son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yükselmeye başladı. Dünden bugüne 8 hasta daha yoğun bakıma alınırken, toplam sayı 94’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 207 bin 653 oldu.

İtalya'da salgının başladığı şubattan bugüne kadar 8 milyon 644 bin 859 test yapıldı.

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