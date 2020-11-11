İtalya'da Kovid-19 salgınında "genel karantina" tartışılıyor

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya yönelik ülkede genel karantina uygulanması tedbirinin ilk başvuracakları seçenek olmadığını belirtti.

Artan vaka sayıları, hastane kapasitelerinin yetersiz kalmaya başlaması ve doktor ile hemşire birliklerinden yapılan genel karantina çağrısına, hükümetin yanaşmaması sebebiyle ülkede genel karantina uygulaması yeniden tartışma konusu oldu.



La Stampa gazetesine konuşan Başbakan Conte, "Ulusal topraklarının tamamının kapanmasını önlemek için çalışıyoruz. Güçlü eleştiriler olduğu doğru çünkü yayılma eğrisi yükseliyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde aldığımız tedbirler sayesinde eğrinin esnemeye başlamasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Kamuoyunda 15 Kasım'da genel karantinaya gidileceği söylentilerini hatırlatılan Conte, "Bir kez daha tekrar ediyorum, bu bizim ilk seçeneğimiz olamaz. Genel bir karantinanın çok ciddi bir maliyeti olur. Hükümetin bir stratejisi var, sonuçları yakında görmeyi bekliyoruz." yanıtını verdi.

Conte, durumu yakından takip ettiklerini ve dikkatle değerlendirdiklerini ifade ederken, yoğun bakım ünitelerini geçen bahara göre iki katına çıkardıklarını, 36 binden fazla doktor ve hemşireyi sağlık hizmetlerine kazandırdıklarını ve günlük test kapasitelerini de 230 binlere çıkardıklarını anlattı.

Vatandaşlarının çektiği sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Conte, hem ekonomik hem de kişisel olarak fedakarlıkları nedeniyle onların övgüyü hak ettiğini kaydetti.



Başbakan Conte, Hristiyan aleminin aralık sonunda kutladığı Noel Bayramı’nda İtalyanlar olarak gelenekleri olduğu üzere kalabalık aile yemeklerinde bir araya geldiğine dikkati çekerek, bu yıl çok daha temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Conte ayrıca, geliştirilecek Kovid-19 aşısının alımı ve dağıtımına yönelik ulusal planın yakında parlamentoya sunulacağı bilgisini verdi.

- Doktorlardan "Hastaneler çökmeye yakın" uyarısı



Dahiliye doktorları, geriatristler ve hemşire dernekleri ise İtalyan basınına gönderdiği açık mektupta "Hastanelerdeki durumun dramatik olduğu" belirtildi.

Mektupta, "Hızlı şekilde yayılan Kovid-19 virüsü ve artan hastalar nedeniyle personel ve yatak eksikliği yaşayan hastaneler çökmeye yakın. Dramatik durumu hafifmiş gibi gösteren mesajlar vermek yanlış." ifadeleri kullanıldı.



İtalya'da sadece dün 35 bin 98 yeni vaka, 580 ölüm kaydedildi. Ülkede salgının başladığı şubattan bu yana, 995 bin 463 kişiye virüs bulaşırken, 42 bin 330 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ekim ayının ikinci yarısından itibaren ciddi şekilde artan vakalar karşısında hükümet, kasım ayı başında genel bir karantinadan kaçınmak için ülkeyi 3 ayrı risk kategorisine ayıran yeni bir stratejiyi uygulamaya koymuştu. Buna göre 20 idari bölge, kendine özgü tedbirleri olan orta riskli (sarı), orta-yüksek (turuncu) ve yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere üçe bölünmüştü.



